الكيلاني تفتتح الصالون الثقافي حول القضايا السكانية في الشيخ زويد

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة يرافقها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، الصالون الثقافي الذي يقيمه إقليم القناة وسيناء الثقافي في مدينة الشيخ زويد، تحت عنوان "القضايا السكانية وجودة حياة الانسان المصري".

انعقد الصالون بحضور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وأمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي وأشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان في شمال سيناء.

وناقش الصالون الثقافي القضية السكانية باعتبارها من أهم القضايا التي تؤثر علي جودة حياة الانسان المصري والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الثقافة إلى محافظة شمال سيناء لمتابعة تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والإبداعية التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية لأبناء المحافظة.