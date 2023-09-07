رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع يصل القاهرة لحضور المؤتمر العلمي

استقبل الدكتور الدكتور يحيى حسن رئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع، وأمين عام ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع، البحريني عيسى عبد الرحيم، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع والذي وصل الى القاهرة لحضور فعاليات المؤتمر العلمي "الرياضة للجميع إستثمار وتنمية".

وتستضيف مصر المؤتمر العلمي الاول للرياضة للحميع خلال الفترة من 8 وحتى 9 سبتمبر الجاري، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت شعار ” الرياضة للجميع إستثمار – تنمية”.

يأتي المؤتمر العلمي للرياضة للجميع في ظل سعي الاتحاد الدولي للرياضة للجميع FISPT إلى مواكبة التطور في مختلف المجالات والعلوم للوصول إلى مستوى عالمي من المعرفة والتنسيق والتكامل في مجال الرياضة للجميع وذلك بما يخدم المستقبل الرياضي في مختلف مناطق دول العالم.

ويناقش المؤتمر العلمي للرياضة للجميع عدد من المحاور التي يأتي في مقدمتها”، دور الرياضة للجميع في بناء الانسان، الرياضة للجميع والعائد الاقتصادي على الدول، أكواد بناء الطرق والمدن وفقا لرؤية الرياضة للجميع دور الرياضة للجميع في الحد من الإنفاق العلاجي، ودور المؤسسات الرياضية في دعم الرياضة للجميع، التشريعات الرياضية والرياضة للجميع، الرياضة للجميع والأشخاص ذوي الإعاقة، الرياضة للجميع وتأثيرها على السياحة الرياضية، نماذج تطبيقية للرياضة للجميع بالمجتمعات.

تضم اللجنة المنظمة للمؤتمر كل من الدكتورة عبير بدير، والدكتوره حنان يوسف، والدكتور حازم الروبي، والدكتور عاطف السيد، والعميد دكتور خالد سمير، والدكتورة دعاء شوقي، والدكتور محمد أمين، والدكتور سامي صابر، والدكتور أحمد عبد المحسن