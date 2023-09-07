الإصابة تمنع شيكابالا من خوض ودية الزمالك والسكة الحديد

يغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا "قائد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن المباراة الودية أمام السكة الحديد المقرر لها بعد قليل باستاد الكلية الحربية بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية تعرض له في مران الفريق الصباحي.

وفضل الجهاز الفني والطبي منح اللاعب راحة من المشاركة في المباراة على أن يخضع لتدريبات تأهيلية خاصة في فندق إقامة الفريق.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين لمباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

كان الفريق الأبيض بدأ معسكره المغلق يوم الإثنين الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم 11 سبتمبر الجاري أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر ذاته.

سيقود مدحت عبد الهادي المدرب العام الفريق في لقاء اليوم الودي في ظل تواجد الكولومبي أوسوريو المدير الفني في إسبانيا لإلقاء محاضرات فنية على أن يعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل.