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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جهاز الزمالك يتفق مع فريق السكة الحديد على خوض ودية من 3 أشواط

الزمالك
الزمالك
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قرر الجهاز الفني للفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالاتفاق مع الجهاز الفني لفريق السكة الحديد، خوض المباراة الودية المقرر لها بعد قليل باستاد الكلية الحربية على 3 أشواط .
وتم الاتفاق على أن يكون مدة كل شوط نصف ساعة لمنح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في اللقاء.

ويسعى  الجهاز الفني للزمالك لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين لمباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

كان الفريق الأبيض بدأ معسكره المغلق يوم الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم 11 سبتمبر الجاري أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

وسيقود مدحت عبد الهادي المدرب العام الفريق في لقاء اليوم الودي في ظل تواجد الكولومبي أوسوريو المدير الفني للأبيض في إسبانيا لإلقاء محاضرات فنية على أن يعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل.

الزمالك السكة الحديد أرتا سولار الجيبوتي أيمن مصطفى
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