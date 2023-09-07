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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يصل ملعب الكلية الحربية لمواجهة السكة الحديد وديًا

الزمالك
الزمالك
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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منذ قليل، إلى ستاد الكلية الحربية استعدادا لخوض مباراة السكة الحديد الودية المقرر لها بعد قليل .

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين لمباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

 كان الفريق الأبيض بدأ معسكره المغلق يوم الإثنين الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم 11 سبتمبر الجاري أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

سيقود مدحت عبد الهادي المدرب العام الفريق في لقاء اليوم الودي في ظل تواجد الكولومبي أوسوريو المدير الفني في إسبانيا لإلقاء محاضرات فنية على أن يعود إلى القاهرة الجمعة المقبل.

الزمالك السكة الحديد أرتا سولار الجيبوتي أيمن مصطفى
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