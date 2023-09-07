مدرب الزمالك 2005 يتحدث عن استعدادات الفريق لمباريات بطولة الجمهورية

كشف محمد عبد الله المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2005، عن مواصلة الاستعداد بقوة للمباريات المقبلة في بطولة الجمهورية، من أجل الاستمرار في تقديم الأفضل والانتصارات بعد الفوز في الجولة الأولي على الجونة بثلاثية مقابل هدف.

وأكد عبدالله في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنه سعيد بحالة الانسجام بين اللاعبين مواليد 2005 و 2006 ، بعد دمج الفريقين معًا.

وأضاف أن معسكر الإعداد بالإسماعيلية قبل انطلاق البطولة كان سببا رئيسيًا في هذا الأمر، لأن اللاعبين كانوا في حاجة الى الجلوس سويًا اكبر وقت ممكن من أجل الانسجام.

وأشار إلى أن معسكر الإسماعيلية كان مفيداً ايضًا من الجوانب الفنية، من خلال النجاح في توصيل الأفكار الخططية، وكانت الاستجابة جيدة من اللاعبين.

ووجه محمد عبدالله الشكر إلى إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين وأحمد حسام ميدو وحازم إمام وميدو وجمال حمزة على المجهود الذي بذل لإقامة هذا المعسكر ونجاحه بالشكل الأمثل.

وفيما يخص توليه العمل بقطاع الناشئين وتولي منصب المدير الفني لفريق 2005 ، أكد انه لن يستطيع التأخر على نادي الزمالك في اي أمر .

وأضاف انه منذ فترة لا يعمل كمدير فني لفرق الناشئين، وكان عمله مع الدرجة الأولي سواء فترته مع الإنتاج الحربي كمدرب لسنوات عديدة، أو كمدير فني لبعض الفرق بالدرجة الثانية.

وتمني محمد عبد الله أن يكون على قدر المسئولية وتحقيق نتائج متميزة، والأهم الاستمرار في استخراج عناصر مميزة للفريق الأول، وأن يكون الاستثمار داخليا وليس خارجيا من خلال الاستفادة من القطاع.

واختتم عبدالله تصريحاته حيث قال إن فريق 2005 سيواجه بلدية المحلة يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة الثانية في بطولة الجمهورية، وهناك عمل مستمر وإصرار على مواصلة الفوز.