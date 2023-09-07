حسن شاكوش بعد اعتذار طليقته: "مش تربيتي أشهّر ببنات الناس"

أعرب مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عن قبوله اعتذار طليقته ريم طارق، وإشادتها به بعد أن حصلت على كافة حقوقها الشرعية منه، بعد الانفصال.

وقال شاكوش عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انا اولا بشكرك يا ريم علي كلمة الحق اللي قولتيها في حقي دلوقتي وذكرتي انك مشوفتيش مني غير الخير. وقابل اعتذارك علي ما صدر منك وانا مكنش ليا اي رد فعل قدام الناس ومش من تربيتي اني اشهر ببنات الناس حتي لو رد علي كلام يجرحني او اساءه ليا".

وتابع حسن: "مع ان ده كان مقصر عليا نفسيا وعلي اهلي وكل الي حوليا وقابل اعتذارك، وعفا الله عما سلف والمسامح كريم واتمنالك كل خير في حياتك واشوفك دايما بخير".