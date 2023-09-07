حسام عبد الرحيم منسقاً عاماً للأنشطة الطلابية بجامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، قراراً بتكليف الدكتور حسام محمد عبد الرحيم، الأستاذ المساعد بكلية دار العلوم، منسقاً عاماً للأنشطة الطلابية بجامعة المنيا للعام الجامعي 2023/2024.

وقدم فرحات التهنئة للدكتور حسام عبد الرحيم، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه، وتحقيق رؤية ورسالة إدارة الجامعة وما تصبوا إليه تجاه أبنائها.

وأكد رئيس الجامعة أهمية اندماج الطلاب في الحياة الجامعية واستثمارها، من خلال دعوة الطلاب للمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة، لتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم واكتشاف المواهب والقيادات الطلابية.

ووجه فرحات بتنفيذ خطة متميزة هذا العام للنشاط الطلابي تهدف إلى رفع وعي الطلاب الثقافي والاجتماعي وما يهدد الأمن القومي، وتنمية شخصيتهم بما ينعكس على تنمية المجتمع وإعلاء قيم الولاء والانتماء وقبول الآخر، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون المثمر بين منسقي الأنشطة بالكليات ومكاتب رعاية الطلاب.