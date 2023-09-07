مخدر و12 إيصال أمانة.. المشدد 15 سنة لمتسولة قتلت زوجها بمساعدة أسرتها في البحيرة

قضت محكمة جنايات البحيرة الدائرة السابعة، المستشار أحمد محمد حلوسة رئيساً وعضوية المستشارين طاهر نبيل النحاس وأحمد عادل شاهين وبحضور عبد الحميد فؤاد وكيل النائب العام وأمانة سر محمد صالح السيد، اليوم الخميس، بالسجن 15 سنة لمتسولة وزوج ابنتها وشقيقه ومعاقبة ابنتيها بالسجن 5 سنوات، بتهمة استدراج وخطف زوجها بالإكراه وتخديره وإكراهه على توقيع 12 إيصال أمانة ووضع أقراص مخدرة ومنوم له داخل المياه الغازية مما تسبب فى وفاته وألقوا بالجثة أعلى سطح أحد المنازل بمركز المحمودية بالبحيرة.

ترجع أحداث الواقعة ليوم 14/8/2022 بدائرة مركز شرطة المحمودية حيث تبلغ من الأهالى بالعثور على جثة لرجل فى العقد الثامن من العمر أعلى سطح منزل.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين العثور علي جثة "عبد المنعم خليل إبراهيم شرف"، 78 عامًا، بالمعاش، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمحمودية تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت إرسال الجثة للطب الشرعي بمستشفي دمنهور التعليمي لبيان سبب الوفاة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء الواقعة كل من:" ميرفت ابراهيم حمدي منصور، محمد ابراهيم جابر عبد المقصود، أميرة عبده صبحي أبو عياد، سنية عبد صبحي أبو عياد وشهرتها " دهب"، سعيد إبراهيم جابر عبد المقصود"، حيث إنهم بالإتفاق بينهم جميعًا قاموا بإستدراج المجني عليه، وإعطائه أقراص مخدرة للحصول علي بصمته علي إيصالات أمانة وابتزازه ماديًا في وقت لاحق وإجباره علي التنازل علي الشقة الخاصة به الكائنة بدائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة للمتهمة ميرفت إبراهيم حمدي منصور، المتهمة الأولي والمتزوجة منه عرفيًا.

وتابعت التحريات، أن المتهمين قاموا بوضع 4 أقراص مخدرة بكوب به مياة غازية " بيبسي"، وفور تناولها قاموا بالحصول علي توقيعه علي إيصالات أمانة بعدد 12 شيك وفي الصباح ادعت زوجته عرفيًا " ميرفت "، بوفاته فقامت بالصراخ لعدم كشف أمرهم.

وتمكن ضباط مباحث المحمودية من القبض على المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأحيلوا للنيابة العامة التى باشرت التحقيق وأحالهم المستشار المحامى العام لنيابات شمال دمنهور محبوسين للمحاكمة أمام محكمة جنايات دمنهور، لأنهم قاموا بخطف والتحايل على المجنى عليه عبد المنعم خليل ابراهيم شرف بأن خططوا سويا لإستدراجه لمسكنهم محل الواقعة واكرهوا المجنى عليه بالقوة على إمضاء سندات مثبتة لدين " إثنى عشر إيصال أمانة يفيد إيصال المجنى علية مبالغ مالية غير محددة واعطوه مادة ضارة عمداً مع سبق الإصرار والترصد ولم يقصدوا بذلك موته ولكنه أفضى إلى موتة

وبجلسة اليوم الخميس دفع عماد حمدى المعداوى محامى المدعى بالحق المدني بتعديل القيد والوصف من تعاطى مادة مخدرة أفضت إلى موت إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتطبيق نص المادة ٢٣٠ و٢٣٣ من قانون العقوبات

وقالت هيئة المحكمة فى حكمها أنها راعت إعتراف المتهمين فى التحقيقات وإستبعدت القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وراعت أن المتهمة الثالثة أم وصغر سن المتهمة الرابعة.