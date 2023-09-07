الاتحاد الأوروبي يدين تقييد حرية تنقل سفيره في النيجر

الخميس 07/سبتمبر/2023 - 03:43 م

أدان الاتحاد الأوروبي، تقييد حرية تنقل سفيره في نيامي عاصمة النيجر، سلفادور بينتو دا فرانتشا.

وأكد بيان نشره الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، عبر كوقعه الإلكتروني، اليوم /الخميس/ - إنه يدين ويتأسف لتعرض سفيره في نيامي لمنع حرية تنقله أثناء توجهه يوم (الثلاثاء) الماضي إلى مقر السفارة الفرنسية في العاصمة النيجرية"

وقال البيان، إن سفير الاتحاد الأوروبي معتمد حسب الأصول في إطار اتفاقية فيينا عام 1961، مشددا على وجوب أن يكون السفير قادرا على أداء واجباته وفقا للاتفاقية.

ومنذ إعلان عسكريين يطلقون على أنفسهم أسم "المجلس الوطني لحماية الوطن" في النيجر الإطاحة بنظام الرئيس محمد بازوم، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يعمل مع "مسؤولين غير شرعيين" واتخذ موقفا إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

ودخلت النيجر منذ 26 يوليو الماضي في حالة من الفوضى، عندما قاد الجنرال عبد الرحمن تياني، القائد السابق للحرس الرئاسي، انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس بازوم.

