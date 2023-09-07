بعد أسبوعين من عرضه.. فيلم "وش في وش" يحقق إيرادات 17 مليون جنيه

يواصل فيلم "وش في وش" تحقيق نجاح فني وجماهيري وهذا ما تبين في محصلة إيراداته التي تخطت 17 مليون جنيه، خلال 3 أسابيع من عرضه في السينمات المصرية، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت.

وأعرب مخرج الفيلم وليد الحلفاوي عن سعادته البالغة بنجاح العمل خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" قائلًا: "سعيد بأن الفيلم عجب الناس، وأن قصته قائمة على تدخل الناس في علاقة الأزواج وتأثيرها على هذه العلاقة، والبطل الحقيقي هو تعاون الفريق معًا، والكل أحب الدور، تصوير الفيلم استغرق شهرًا، حابب أوجه الشكر لباقي المشاركين في الفيلم".

والجدير بالذكر أن فيلم "وش فى وش" يشارك في بطولته الفنان محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، سلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.