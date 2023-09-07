روسيا: أمريكا مسؤولة عن عواقب استخدام اليورانيوم المنضب في الحرب الأوكرانية

أكدت روسيا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤول الأول عن عواقب استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب في الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما قدمت دعمًا لأوكرانيا بنسب كبيرة من الذخائر التي تحتوي على اليورانيوم.

وقال سيرجي ريباكوف، نائب وزارة الخارجية الروسية، إن الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية متوقف في الفترة الحالية بسبب دعمها العسكري لأوكرانيا، مشددًا على ضرورة أن تتحمل أمريكا نتيجة استخدام قذائف اليورانيوم المنضب بعد أن زودت بها أوكرانيا مؤخرًا.

وأضاف أنه سبق أن "تم استخدام تلك القذائف في يوغوسلافيا في أوقات سابقة وتسببت في تأثيرات سلبية على الإنسان وعلى التربة، وتسببت في انتشار الأمراض، وهو ما يمثل جريمة حرب".

جدير بالذكر أن السفارة الروسية في واشنطن أدانت في بيان لها إعلان البيت الأبيض تزويد أوكرانيا بأسلحة وذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب، لمواجهة التقدم الروسي على الأراضي الأوكرانية.