المجلس العسكري في مالي: شن غارات جوية استهدفت "إرهابيين" شمال باماكو

الخميس 07/سبتمبر/2023 - 03:21 م

أكد المجلس العسكري في مالي، شن ضربات جوية ضد مجموعات وصفها بـ"الإرهابية" كانت تخطط لتنفيذ هجمات في شمال البلاد.

وأفاد الجيش، في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني اليوم /الخميس/ ـ بأن "القوات المسلحة المالية شنت غارات جوية وقائية أعقبتها عملية لقوات محمولة جوا استهدفت مجموعات إرهابية مسلحة، بمن فيهم أحد القياديين الإرهابيين المطلوبين"، مشيرا إلى أن هذه الجماعات مارست ضغوطا على السكان في مناطق على بعد 35 كلم شمال مدينة تمبكتو الأثرية.

وتخضع مدينة تمبكتو لحصار من جانب مجموعات إرهابية منذ أواخر شهر أغسطس الماضي، وذلك وفقا لمسؤولين محليين في مالي.

يذكر أن مالي تشهد منذ عام 2012 أزمة أمنية عميقة بدأت في الشمال وامتدت إلى وسط البلاد، بالإضافة إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.