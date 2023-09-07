محافظ بورسعيد ورئيس المصري يتفقدان مواقع العمل بأرض الاستاد الجديد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وكامل ابو علي، رئيس النادي المصري، اليوم الخميس، مواقع العمل بأرض استاد النادي المصري الجديد، للاطمئنان على معدلات الانجاز بقطاعات المشروع المختلفة ومدى مطابقتها للبرنامج الزمني المقرر.

محافظ بورسعيد ورئيس المصري يشكران السيسي

وجدد محافظ بورسعيد ورئيس النادي المصري، الشكر، إلى رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لتفضله بالتوجيه بإنشاء استاد المصري الجديد في نفس الموقع التاريخي للنادي، استجابة للرغبة الجارفة لمحبي وأعضاء النادي .

وأشاد محافظ بورسعيد بمجهودات الشركة القائمة على التنفيذ، مؤكدا أن الاستاد الجديد سيضيف لبورسعيد منشأة حضارية جاءت نتاجا للتعاون الايجابي والمثمر لوزير الشباب والرياضة، الدكتور اشرف صبحي، مع محافظة بورسعيد، كون أن الجهتين تحملا إجمالي تكلفة المشروع الكبير والتي تزيد عن مليار جنيه.