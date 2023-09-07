ذئب في ثوب أب.. بلاغ يتهم عامل بمعاشرة ابنته وحفيدته القاصر بالدقهلية

حررت ربة منزل مقيمة إحدى قرى مركز المنصورة محافظة الدقهلية، بلاغًا اتهمت فيه والدها بالتعدي عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج واقامة علاقة جنسية كاملة معها، واكتشافها ملامسة والدها مواضع العفه لنجلتها البالغة من العمر 7سنوات والتعدي عليها جنسيًا داخل مسكنهم .

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من "ر"،29 عامًا ربة منزل ومقيمة احدي قرى المركز، تتهم فيه والدها"رجب"، 57 عامًا، عامل، ومقيم بذات القرية بمعاشرتها معاشرة الأزواج، والتحرش بابنتها القاصر "ج"،والتي تبلغ من العمر 7 سنوات وملامسة أجزاء حساسة من جسدها حال تواجدها بمفردها بصحبة والدها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهم، وبمواجهتة اقر واعترف بإرتكابة الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7853/2023 إداري مركز شرطة المنصورة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.