جهاز التنسيق الحضاري يضم اسم الإعلامي أحمد سمير لقائمة مشروع "عاش هنا"

وثق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الإعلامي أحمد سمير على قائمة مشروع "عاش هنا"، حيث وضع لافتة على باب منزله الذى يقع في شارع جابر بن حيان، فى منطقة الدقي في الجيزة.

ولد أحمد سمير بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة عام 1961، كما حصل على دراسات عليا في الإعلام والتمثيل والإلقاء، والتحق بالتلفزيون أوائل عام 1963 وعمل مذيعا للنشرات الإخبارية، وتدرج في المناصب الإعلامية من مذيع أخبار إلى كبير مذيعي الأخبار والبرامج السياسة ثم نائبا لرئيس القناة الأولى؛ فرئيسا لها في 1994 .

مارس أحمد سمير نشاطا فنيا ومسرحيا منذ عام 1964 إلى جانب عمله في التليفزيون وقد اشترك بالتمثيل في ثلاث مسرحيات هي: "المصيدة"، "الزلزال"، "ثلاثة مجانين عقلاء" .

شغل قبل وفاته عدة مناصب منها نائب رئيس التلفزيون ووكيل وزارة الإعلام، وكان زوج الاعلامية سهير شلبي. - من البرامج التلفزيونية التي قدمها: لقاء كل يوم – السينما والحرب – طوف وشوف صورة ورأي – مجلة السياحة – بانوراما – في مثل هذا اليوم - أضواء على الأحداث – نهاية الأسبوع - السينما و الحرب - كتب للسينما قصة وحوار ثلاثة أفلام هي: "الكماشة"، "الحناكيش"، "اللعبة".

كتب للتليفزيون سيناريو وحوار مسلسلين هما: "الهروب إلي المجهول"، "عصر الخانكة" - له روايتان هما: "عصر الضحايا"، "لن يضيع الغد يا حبيبي".