"تعليم القاهرة" تواصل سلسلة ندوات التوعية بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

استكملت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، سلسلة الندوات التوعوية والتثقيفية عن "إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة الشمسية ".

جاء ذلك فى إطار الخطة التنفيذية لعمل إدارة التواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم فى ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة الشمسية بالتعاون مع إدارة الوعى وترشيد الكهرباء بشركة كهرباء شمال القاهرة خلال العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

حاضر في الندوة ميران بدر الدين مدير إدارة الوعى وترشيد الكهرباء بشركة كهرباء شمال القاهرة، والدكتورة نسرين محمد مهندسة بشركة كهرباء شمال القاهرة، والمهندسة نسرين احمد بشركة كهرباء شمال القاهرة.

ناقشت الندوة مجموعة من الإجراءات والتقنيات التى تؤدى إلى خفض إستهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم، وإستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعنى منع إستهلاك الطاقة بقدر ما يعنى إستخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها .



كما تم مناقشة استراتيجيات ترشيد الطاقة والطاقة الشمسية ،والآثار الايجابية لتطبيق مواصفات كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية وتتضمن(زيادة الوعى - خلق روح منافسة بين المصنعين -تحسين كفاءة المنتجات)

وتهدف الندوة الى ترشيد استهلاك الطاقة والأستخدام الامثل لموارد الطاقة الكهربائية، والتواصل مع المشكلات البيئية وتقديم الثقافة الداعمة والتوعية المطلوبة لتحقيق الرضا الوظيفى والأداء الأمثل لمنسقى وحدات تواصل ودعم المعلمين بالإدارات على أن يتم نقل المهارات والمعارف والمعلومات المستفادة من الندوة لجميع العاملين والمعلمين بالمدارس والإدارات التعليمية.

استهدفت الندوة منسقى وحدة تواصل ودعم المعلمين فى الإدارات التعليمية، وانعقدت برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وإشراف رامى الشوادفى مدير إدارة التواصل ودعم المعلمين والدكتورة هالة البهيدى وكيل إدارة التواصل ودعم المعلمين.