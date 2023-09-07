اليوم.. المنتخب الأوليمبي يواجه روسيا للمحليين وديا

يلتقى منتخب مصر الأولمبى بقيادة مدربه القدير البرازيلى روجيريو ميكالى، مع منتخب روسيا للمحليين، فى السابعة مساء اليوم الخميس باستاد السويس، فى اطار برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وذلك فى أول تجربة ودية له منذ ظهوره المبهر فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

يدير المباراة الحكم الدولى الشهير ابراهيم نور الدين ، ومتوقع أن يحضرها نحو ثلاثة آلاف مشجع بواقع ألفان مشجع من مصر فى إطار ترتيبات منطقة السويس برئاسة محسن خروشه رئيس المنطقة.

لاقت تدريبات المنتخب الأوليمبي اهتماما كبيرا من المسئولين بمجلس إدارة اتحاد الكرة وعلى رأسهم جمال علام رئيس مجلس الإدارة الذى حرص على حضور التدريب الختامي أمس والتقي ميكالى وتحدث معه فى أمور تخص المنتخب الفترة القادمة، والكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب المتواجد للمعسكر منذ انطلاقه يوم الاثنين الماضي.

كما حرص د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة تجهيزات المنتخب واستعدادات اتحاد الكرة لهذه التجربة المهمة من خلال الاتصال المستمر مع جمال علام.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب معسكره بالعين السخنة يوم الاثنين المقبل بمباراة ودية ثانية وهذه المرة ستكون مع المنتخب الروسي الأوليمبي.

ويغيب عن مباراة اليوم الحارس حمزه علاء بسبب اجهاد فى العضلة الخلفية وقد غادر المعسكر، ومن المقرر أن يلحق به ثنائي الاهلى احمد كوكا ورأفت خليل بعد الانتهاء من مباراة اليوم طبقا للتنسيق الذى تم بين كابتن محمد بركات والكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي فى إطار استعدادات الاهلى للقاء السوبر الافريقي .