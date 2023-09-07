مودرن جاس تطلق حملة توعية بمخاطر غلق هواية الغاز الطبيعي

أطلقت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"، حملة توعية تهدف من خلالها إلى رفع مستوى الوعي العام حول الطرق الصحيحة للتعامل الآمن مع استخدمات الغاز الطبيعي.

وأوضحت مودرن جاس، أن الحملة تركز بشكل خاص على التعريف بمخاطر تركيب غطاء من البلاستيك علي الهواية الخاصة بالغاز الطبيعي وهو ما يؤدي إلي إعاقة تدفق الهواء اللازم لعملية الاحتراق مما يؤدي إلي حدوث حالات اختناق للعملاء.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها قطاع البترول لتعزيز السلامة في استخدام الغاز الطبيعي، والالتزام بالاشتراطات الفنية عند تركيب وصلات الغاز الطبيعي.