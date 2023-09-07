«متحور كورونا» سر تأجيل محاكمة مرتضى منصور في قضية سب الخطيب| فيديو

أجلت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية، اليوم الخميس، جلسة استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة، سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لجلسة 9 نوفمبر لحضوره بنفسه أمام المحكمة.

وتقدم دفاع مرتضى منصور للمحكمة بمستندات تفيد بإصابته بمتحور كورونا الجديد وتلقيه العلاج للمثول للشفاء من متحور كورونا وطالبت المحكمة مرتضى منصور بالوجود في جلسة 9 نوفمبر المقبل، واتهم البلاغ مرتضى بارتكاب عدد من المخالفات منها السب والقذف ونشر أخبار كاذبة

وكان حُبس مرتضى منصور شهرًا في فبراير الماضي في تهمة سب وقذف محمود الخطيب، وفي أغسطس حكم على مرتضى بالحبس 6 أشهرفي تهمة سب وقذف موظفة حكومية.

وتنظر 5 قضايا أخرى أمام المحكمة بالدرجة الأولى، فيما تجرى التحقيقات في 15 قضية أخرى ضد مرتضى منصور ، ويُنتظر تحديد جلسات في تلك القضايا أمام المحكمة.