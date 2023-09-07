رئيس الوزراء الهندي يكشف عن خطة لتعزيز التعاون مع رابطة الآسيان

الخميس 07/سبتمبر/2023 - 02:20 م

كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الخميس عن خطة من 12 نقطة لتعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ والهند.

وتغطي خطة تعزيز التعاون بين الجانبين مجالات مثل الاتصال والتحول الرقمي والمشاركة التجارية والاقتصادية، ومعالجة التحديات المعاصرة، والاتصالات بين الشعوب وتعميق المشاركة الاستراتيجية، بحسب صحيفة /هندوستان تايمز/ الهندية.

وقال مودي إن القرن الآسيوي يتطلب إنشاء نظام عالمي قائم على القواعد لما بعد كوفيد-19، وإن هناك حاجة إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، وذلك على خلفية تصرفات الصين بشأن النزاعات الإقليمية.

وجاءت تصريحات مودي، التي أدلى بها أثناء خطابه أمام قمة آسيان الهند وقمة شرق آسيا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بعد أيام من إصدار بكين "خريطة قياسية" تتضمن مساحات من أراضي دول أخرى داخل حدود الصين. واحتجت الهند واليابان وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام وتايوان على الخريطة الصينية.

وخلال قمة آسيان والهند، اقترح مودي خطة مكونة من 12 نقطة لتعزيز التعاون مع الدول العشر الأعضاء في رابطة الآسيان. وقال مودي خلال الاجتماع إن الجانبين لديهما مصلحة مشتركة في تضخيم أصوات الجنوب العالمي وضمان منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي أن بلاده عازمة على العمل مع جميع أعضاء الآسيان لتحقيق هذه الأهداف.

