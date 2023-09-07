نبأ إعلان إفلاس ثاني أكبر مدن بريطانيا يهز الأوساط السياسية (فيديو)

قال علاء عبود، مراسل القاهرة الإخبارية من لندن، إن إعلان إفلاس برمنجهام ثاني كبرى مدن بريطانيا، شكل مفاجأة هزت الأوساط السياسية ولكنه لم يسبب مفاجأة للمجلس المحلي بالمدينة لأنها حذرت من هذا الوضع قبل نحو 3 أشهر، وقالوا إننا ملتزمون بسداد تعويضات مالية بقيمة مليار جنيه إسترليني من التعويضات على مدى العقود الماضية.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ذلك يرجع إلى قضية عدم المساواة في الأجور ما بين الرجال والنساء والتي رفعت عام 2012، أي قبل عقد من الآن وعجز في تسديد موازنات مالية كل شهر ما بين 5 إلى 14 مليون جنيه إسترليني.

وتابع: "هناك فجوة في الميزانيات المرصودة لهذا المجلس تبلغ 87 مليون جنيه إسترليني، وما سبب إعلان الإفلاس هو مبلغ 760 مليون جنيه إسترليني أيضا كتعويضات بقضية المساواة بين الجنسين في الأجور، مما دفع المجلس لإعلان الإفلاس".