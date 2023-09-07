محافظ بورسعيد يتعهد بافتتاح استاد النادي المصري الجديد العام المقبل

تعهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بافتتاح استاد النادي المصري الجديد العام المقبل.

وجدد المحافظ، وعده، خلال استقباله كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، باستمرار الدعم المالي والمعنوي للنادى المصري لاستكمال مسيرته بالشكل المأمول من جانب مواطني بورسعيد الذين تتعلق آمالهم وأمانيهم بكيان النادى وفريقه الأول إلى جانب دفع الأعمال الانشائية بمشروع الاستاد الجديد للمصري للانتهاء منها فى الوقت المحدد للافتتاح العام المقبل.

ومن جانبه، وجه رئيس المصري الشكر والامتنان للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على دعمه المستمر للنادي ومتابعته اليومية للاعمال الانشائية لاستاد المصري.