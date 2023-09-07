ads
الخميس 07 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تكريم طلاب التربية السمعية المشاركين بالبرنامج التدريبى المبدع الصغير بالوادي الجديد

جانب من فعاليات التكريم
جانب من فعاليات التكريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ختام فعاليات الحقيبة التدريبية على لغة الإشارة المنفذة بالتنسيق مع إدارتى التربية الخاصة والتدريب بالمديرية .

استهدف التدريب مجموعة من العاملين بقطاع تعليم المحافظة والمصالح الخدمية منها مديرية الأوقاف، شركة المياه، مديرية الصحة .

وأوضح  سيد عطية، أن ذلك يأتى من منطلق إعداد كوادر بشرية قادرة على تقديم الخدمات والتعامل مع الأشخاص من ذوى الهمم والقدرات الصم وضعاف السمع وتسهيل التواصل معهم .

وفى سياق آخر جرى تكريم مجموعة من طلاب التربية السمعية المشاركين بالبرنامج التدريبى المبدع الصغير “حساب الاصابع” إجراء العمليات الحسابية بلغة الإشارة .

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

التربية والتعليم التعليم بالوادى الجديد الصم وضعاف السمع ذوى الهمم والقدرات
ads