تكريم طلاب التربية السمعية المشاركين بالبرنامج التدريبى المبدع الصغير بالوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ختام فعاليات الحقيبة التدريبية على لغة الإشارة المنفذة بالتنسيق مع إدارتى التربية الخاصة والتدريب بالمديرية .

استهدف التدريب مجموعة من العاملين بقطاع تعليم المحافظة والمصالح الخدمية منها مديرية الأوقاف، شركة المياه، مديرية الصحة .

وأوضح سيد عطية، أن ذلك يأتى من منطلق إعداد كوادر بشرية قادرة على تقديم الخدمات والتعامل مع الأشخاص من ذوى الهمم والقدرات الصم وضعاف السمع وتسهيل التواصل معهم .

وفى سياق آخر جرى تكريم مجموعة من طلاب التربية السمعية المشاركين بالبرنامج التدريبى المبدع الصغير “حساب الاصابع” إجراء العمليات الحسابية بلغة الإشارة .

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.