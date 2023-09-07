تقرير أممي: تضرر أكثر من 15 ألف أسرة يمنية جراء الفيضانات خلال العام الجاري

الخميس 07/سبتمبر/2023 - 02:06 م

ذكر تقرير أممي، أن أكثر من 15 ألف أسرة تضررت جراء الظروف المناخية القاسية، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها في 18 محافظة يمنية، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان - في تقرير أوردته قناة اليمن الفضائية، اليوم /الخميس/ - "إن 15 ألفا و690 أسرة مكونة من 109 آلاف و830 شخصا تأثرت بالظروف الجوية القاسية في جميع أنحاء اليمن، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2023، مشيرا إلى أن أغلبية الأسر المتضررة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تتواجد في مناطق يصعب الوصول إليها وتستضيف نازحين.

وأضاف التقرير، أن مجموعة آلية الاستجابة السريعة (RRM) والتي تتألف من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية،قامت بتعزيز استجابتها وتوسيع نطاق وجودها التشغيلي في المناطق الأكثر تضررا ضمن الـ18 محافظة، لضمان تقديم المساعدة المنقذة للحياة في الوقت المناسب وبكفاءة للمجتمعات المتضررة.

وأوضح الصندوق الأممي، أن آلية الاستجابة قدمت المساعدات المنقذة للحياة لما مجموعه 23 ألفا و160 أسرة تشمل 162 ألفا و120 شخصا نزحوا بسبب التغيرات المناخية أو استمرار النزاع المسلح، منوها بأنه خلال الفترة من (يناير - أغسطس) 2023..67% من المستهدفين بالمساعدات كانوا من المتضررين من الظروف الجوية القاسية، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات.

