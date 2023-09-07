قافلة إغاثية توفر 5 آلاف شنطة لسائقى الشاحنات المتجهة من أسوان إلى دولة السودان

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور الإنسانى والوطنى للجمعية الشرعية الرئيسية برئاسة مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية فى تفعيل دور المشاركة المجتمعية الجادة لدعم ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة فى توفير الخدمات المتنوعة سواء لأهالى المحافظة، أو الوافدين لأسوان .

وأكد التفاعل السريع للجمعية الشرعية مع مطلب المحافظة بتوفير القافلة الإغاثية التى تضم 5 آلاف شنطة شاملة كافة المنتجات الغذائية والمياه المعدنية حيث جارى توزيعها على سائقى الشاحنات والمركبات المتجهة إلى دولة السودان الشقيق بالمنافذ البرية بقسطل وأرقين ضمن جهود دواعى إنقاذ الحياة .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بأن هناك تعاون وتنسيق متواصل مع مسئولى الجمعية الشرعية الرئيسية، وهو ما ساهم فى تنوع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لمواطنى المحافظة ، فضلاً عن توزيع شنط المنتجات الغذائية بمتابعة من صلاح عطا الله مشرف عام الجمعية بأسوان، وأيضاً الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع، لافتة إلى أن أوجه الدعم تجسدت خلال الإجتماع الأخير الذى عقد لمحافظ أسوان مع مسئولى الجمعية فى التنسيق لتجهيز مركز متخصص لحضانات الأطفال المبتسرين على أعلى مستوى ومرجعية علمية يضم 10 حضانات، وأجهزة للتنفس الصناعى، والمونيتور بدعم من الجمعية الشرعية الرئيسية يصل لأكثر من 20 مليون جنيه لتوفير هذه الخدمة لأبناء أسوان بالمجان، علاوة على توفير 50 جهاز عروسة.

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