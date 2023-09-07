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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الإيطالي: سنسهم في إعادة إعمار أوكرانيا

وزير الخارجية والتعاون
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني
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دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إلى التفكير بإعادة إعمار أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده ستكون جزءا من إعادة الإعمار في أوكرانيا. 
وقال تاياني في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية /أكي/ "إن هذه فرصة لشركاتنا.. ومن واجبنا أن نكون حاضرين ونشارك بإعادة البناء وأيضًا أن نعطي لأوديسا لفتة ثقافية، من خلال إعادة بناء (كاتدرائية التجلي) التي كانت تحمل بصمة إيطالية في تصميمها المعماري".
 

أوكرانيا ايطاليا
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