وزير الخارجية الإيطالي: سنسهم في إعادة إعمار أوكرانيا

الخميس 07/سبتمبر/2023 - 01:50 م

دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إلى التفكير بإعادة إعمار أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده ستكون جزءا من إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وقال تاياني في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية /أكي/ "إن هذه فرصة لشركاتنا.. ومن واجبنا أن نكون حاضرين ونشارك بإعادة البناء وأيضًا أن نعطي لأوديسا لفتة ثقافية، من خلال إعادة بناء (كاتدرائية التجلي) التي كانت تحمل بصمة إيطالية في تصميمها المعماري".

