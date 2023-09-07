"الزراعة" تنظم دورة تدريبية لأعضاء جمعيات الائتمان

أقامت الجمعية العامة للائتمان دورة تدريبية في مركز تدريب الإسماعيلية وذلك لأعضاء الجمعيات المركزية ومجالس الإدارة بمحافظات وجه بحري.

وقام المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بإلقاء محاضرة خلال البرنامج التدريبي استعرض فيها دور التعاونيات وأهميته خلال المرحلة الحالية وأشار إلى تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة منظومة حوكمة الاسمدة لضمان وصولها لكافه المزارعين اي وصول الدعم لمستحقيه وعدم العبث بتلك القدرات التي تنعكس على الأمن الغذائي المصري.

كما أكد على أهمية التعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي لضمان توزيع التقاوى المعتمدة إلى كافة الجمعيات المحلية مما ينعكس على زيادة الإنتاجية واقتصاديات المزارعين.



وأشار "عامر" إلى توجيهات وزير الزراعة بشأن الاهتمام بمقار ومباني الجمعيات الزراعية ذات شكل مميز يتواكب مع الجمهورية الجديدة وكذلك توافر كافة مستلزمات الإنتاج بالجمعيات مثل المخصبات المغذيات من إنتاج وزارة الزراعة مثل انتاجية صندوق الموازنة

وكذلك التوعية المستمر للمزارعين من خلال شاشات العرض بالجمعيات.

رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي تحدث أيضا عن ضرورة متابعة كافة المراوي والمصارف الخاصة التابعة للتعاون وضرورة التنسيق مع جهاز تحسين الاراضى لتطهيرها

وبأسعار مخفضة مشيرا إلى توجيهات الوزير بأهمية تعظيم موارد الجمعيات وجعلها الضمان للمزارع في الزرعات التعاقدية وتسويق المنتجات وتوفير مستلزمات الانتاج وضروره عمل مشروعات انتاجية بالمشاركه مع القطاع الخاص المتعلقة استغلال المخلفات الزراعية في إنتاج اخشاب الكونتر والاعلاف البديله ليكون لها مردود اقتصادي وبيئي وكذلك نشر زراعة التوت لتربية دودة القز لإنتاج الحرير وكذلك نشر زراعة الأشجار الخشبيه مثل ألبانيا والماهوجني للمساهمة في تخفيف التغيرات المناخية وتوفير الأخشاب بمصر ليكون لها مرود اقتصادي في توفير العملة الصعبة.