استمرار خروج التدفقات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال أغسطس

صدر عن مجلس الذهب العالمي، تقرير أفاد استمرار خروج التدفقات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال شهر أغسطس للشهر الثالث على التوالي بقيادة الصناديق في أمريكا الشمالية لتنخفض حيازات الصناديق بنسبة 4% على أساس سنوي، بينما ارتفاع أسعار الذهب ساعد على ارتفاع قيمة الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 3%.

و كشف التحليل الفني، الصادر اليوم عن جولد بيليون، أن صناديق الذهب المتداولة شهدت تدفقات خارجة في أغسطس بقيمة 2.5 مليار دولار لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 46 طن ذهب وتصل إلى 3341 طن ذهب. ومنذ بداية العام شهدت الصناديق خروج استثمارات بلغت 7.5 مليار دولار أمريكي لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 130 طن من الذهب منذ بداية العام.

من جهة أخرى، أوضح مجلس الذهب العالمي أن متوسط حجم تداول الذهب قد انخفض بنسبة 18% خلال شهر أغسطس ليصل إلى 143 مليار دولار يومياً. وفي بورصة كومكس للسلع بلغ صافي الشراء في عقود الذهب الآجلة 395 طن منخفضاً بنسبة 29% مقارنة مع نهاية شهر يوليو.

وانخفضت حيازات صناديق الاستثمار في الذهب في نهاية أغسطس لتسجل أدنى مستوى منذ مارس 2020 بانخفاض بنسبة 15% مقارنة مع المستوى القياسي البالغ 3916 طن ذهب المسجل في أكتوبر 2020.