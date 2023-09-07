محافظ أسوان يكلف بسرعة عمل "تكاسى حجرية" بجزيرة الفوزة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود التى تقوم بها الأجهزة المعنية للتعامل مع الإنهيار الذى شهده البر الشرقى لجزيرة الفوزة التابعة لقرية الرديسية بحرى بإدفو نتيجة الدوامات والتيارات المائية المفاجئة ، وهو ما أسفر عن إنهيار فى 4 أحواش فارغة ، ودون وجود أى إصابات أو خسائر فى الأرواح حيث أن الجزيرة لا يوجد بها سكان ، وغير مرفقه ، وتوجد بها فقط زراعات وأحواش .

وكلف المحافظ مديرية الرى بقيادة المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان للمتابعة الميدانية لجزيرة الفوزة ، فضلاً عن الإسراع بعمل تكاسى حجرية لحماية الجزيرة من أى دوامات أو تيارات مائية خلال الفترة القادمة ، فيما قام رئيس المدينة بالتواصل أيضاً مع إدارة حماية النيل لإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع مديرية الرى للحفاظ على هذه الجزيزة من أى إنهيارات مستقبلية .