التحقيق مع مالك محل بويات ونجله في حريق عقار مصر القديمة

بدأت نيابة مصر القديمه الجزئية، التحقيق مع مالك محل بويات وأدوات تشطيب أسفل عقار مصر القديمة المحترق، حول إجراءات السلامة والأمان المتبعة داخل المحل لاحتوائه علي مواد سريعة الاشتعال كالتنر، وقررت حجزهم علي ذمة التحريات.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت في العقار فجرًا والتهمت الثلاثة طوابق بما فيهم محل بويات، وتبين من المعاينة أن المواد المتواجدة في المحل جميعها تساعد علي الاشتعال مثل التنر وغيرها، مما ادى الي زيادة وسرعة اشتعال اللهب وعدم القدرة علي إطفاء النيران في البداية.

وصرحت النيابة بدفن جثامين شخصين تقحما داخل المنزل، فيما أمرت بندب خبراء الأدلة الجنايية، لفحص الحريق وكشف ملابساته، واستدعاء شهود العيان، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة الجميلة المدنيه بلاغًا بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق في شارع الخرطة الجديدة من الشيخ مبارك بجوار مجمع المدارس بدائرة قسم شرطة مصر القديمة. وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ6 سيارات اطفاء الى مكان البلاغ وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد فيما التهمت النيران محتويات 3 طوابق ، وتكمن رجال الاطفاء من اخماد الحريق فيما تفحمت جثتى شخصين اثر احتجازهم داخل النيران وقامت سيارات الاسعاف بنقلهما الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة فيما اصيب شخصين بحالة اختناق جرى اسعافهما .

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة، وجار إخطار النيابة العامة.