محافظ المنوفية يشهد فعاليات الدورة التدريبية "برامج التوعية بأساسيات الإسعافات الأولية"

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية "برامج التوعية بأساسيات الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المصابين" بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة للعاملين بالجهاز الإدارى، وبالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية لنشر الوعى الصحي والثقافي لدى العاملين وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة وذلك بحضور الدكتور أيمن عباس مديرمرفق الإسعاف بالمنوفية.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن الهدف من الدورة التدريبية هو إكساب العاملين مهارة الإسعافات الأولية والتى تساعد فى إنقاذ حياة المصاب والحد من المضاعفات التى يتعرض لها نتيجة الإصابة ، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، لافتا إلى أن الإسعافات الأولية هى الرعاية المبدئية التى تقدم للإنسان المصاب بمرض أو الذى تعرض لحادث مفاجئ من أجل الحفاظ على حياته حتى وصول الطبيب أو نقله لأقرب مستشفى لتلقى العلاج .

تناولت الدورة التدريبية شرح تفصيلي لكيفية فحص المصاب والتعامل مع الجروح السطحية والعميقة والحروق والجلطة القلبية، وغيرها من الموضوعات.

وأكد محافظ المنوفية، أهمية مثل هذه الدورات التدريبية والتى قد تسهم فى إنقاذ حياة إنسان، مقدما الشكر والتقدير إلى هيئة الإسعاف المصرية لما يبذلونه من جهد فى الحفاظ على سلامة المواطنين فى كل مكان.