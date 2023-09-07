ضربات روسية على ميناء وصومعة حبوب في أوديسا الأوكرانية

قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، اليوم الخميس، إن ضربات روسية تسببت في إصابة وتدمير ميناء وصومعة حبوب على نهر الدانوب.

أوليه كيبر، حاكم أوديسا، أكد على أن تلك الضربات التي استهدفت الصومعة والميناء تم باستخدام طائرات مسيرة، وتسببت في إلحاق الضرر بالعديد من المباني الاستراتيجية والإدارية بميناء أوديسا.

وكشف كبير عن إصابة شخص جراء الهجوم الذي طال منطقة أويسا، مشددًا على أن ذلك الهجوم هو الرابع خلال الأيام الخمسة الماضية.

جاء ذلك الهجوم بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أحبطت محاولة للقوات الأوكرانية لشن هجوم باستخدام طائرة درون مسيرة على عدة مناطق سكنية مأهولة في روسيا، وبالتحديد في العاصمة الروسية موسكو.