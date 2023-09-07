جامعة القناة تفوز بالمركز الثالث في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال 2023 بالعلمين

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس طلاب الجامعة الفائزين بالمركز الثالث في النسخة السادسة، لمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال التي شارك فيها 20 جامعة مصرية، ونظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، برعاية من البنك الأهلي المصري، وأكاديمية البحث العلمي المصرية، وصندوق دعم المبتكرين بوزارة التعليم العالي، والعديد من الهيئات والمؤسسات الراعية.

وأشاد رئيس الجامعة بالفرق الفائزة في المسابقة، موضحا أن الجامعة تقدم كل الدعم لطلابها وباحثيها، لتحقيق مراكز متقدمة في كافة المجالات العلمية، ورفع شأن الجامعة عاليا في كافة المحافل.

وأعلن الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن مشروع Edible film يندرج تحت فئة المشروعات general

قد فاز بالمركز الثالث بالمسابقة،

و يتكون الفريق من الطالبات مريم كمال ، سهيلة بدوي، ملك محمد الطالبات بكلية الزراعة.

بينما أوضحت الدكتورة ماجدة العشري مدير وحدة التايكو بالجامعة

أن مشروع Doctor 404 قد فاز

بجائزة صندوق رعاية الابتكار التشجيعية ويتكون الفريق من الطلاب :

محمد هاني المسيري كلية العلوم، ومن كلية الحاسبات والمعلومات الطلاب أحمد رضا صلاح، عبد الرحمن مصطفى أحمد،

وسام محمد عبد الوهاب، عماد مؤنس، والطالبة آية خالد.

هذا ورافق الفريق الدكتور محمد رفعت عضو مكتب تسويق المشروعات الريادية بمكتب التايكو و منسق المبادرة،

والدكتورة أفنان بركات عضو مكتب تسويق المشروعات الريادية بمكتب التايكو ومنسق مبادرة Ripple.