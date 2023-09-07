أوسوريو يعود للقاهرة غدًا لقيادة تدريب الزمالك استعدادا لبطل جيبوتي

يعود الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، غدا الجمعة إلي القاهرة وذلك بقيادة تدريب الفريق الأبيض استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي .

ويتواجد أوسوريو مدرب الزمالكفي إسبانيا حاليا من أجل إلقاء محاضرات فنية على المدربين .

ويخوض فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الخميس، أول ودياته استعدادًا للموسم الجديد، وذلك أمام فريق السكة الحديد .

ويخوض الزمالك المباراة الودية الثانية يوم الإثنين المقبل 11 سبتمبر أمام فريق سيراميكا كليوباترا ثم يغادر الفريق إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر لخوض لقاء أرتا سولار.

ويواجه الزمالك، فريق أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

ولم يتعاقد فريق الزمالك مع صفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد وذلك بسبب إيقاف القيد، واكتفى بعودة اللاعبين المعارين وأبرزهم محمود علاء، ويوسف أوباما، وحمدي علاء .