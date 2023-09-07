دبلوماسي روسي: نزاع الدول النووية قد يتحول إلى مواجهة عسكرية مفتوحة

الخميس 07/سبتمبر/2023 - 12:34 م

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، من خطر نشوب مواجهة عسكرية بين الدول النووية.

وقال ريابكوف - في كلمته خلال ندوة "تعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية" في (بيشكيك) عاصمة قرغيزستان - إن النزاع الكامن بين الدول النووية قد يتحول إلى مواجهة عسكرية مفتوحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف: "احتمالات النزاع المتراكمة والتي لم يتم وقفها في الوقت المناسب بين القوى النووية أدت بالفعل إلى أزمة حادة للغاية في المنطقة الأوروبية الأطلسية، وتهدد بالتصعيد إلى مواجهة عسكرية مفتوحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

من ناحية أخرى، أشارت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أن خبراءها يعملون على تطوير تقنيات جديدة للاتصال مع القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية.

وذكرت (روس كوسموس) أنه: "يجري العمل على تطوير مجمّع Orion-Ts الإلكتروني الجديد الذي يحوي على أنظمة استقبال وإرسال للبيانات، والمخصص لتأمين الاتصالات بالقسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية، هذا المجمع سيكون موجودا في مدينة زيلينوجورسك على أراضي شركة ريشيتنيوف التابعة لمؤسستنا".

وأضاف البيان:"على أراض شركة ريشيتنيوف بدأت عملية بناء محطة أرضية جديدة تحوي على تقنيات ستستخدم في تقديم الخدمات للرحلات الفضائية المأهولة، ومجمّع Orion-Ts الذي سيتواجد في هذه المحطة سيؤمن الاتصالات مع القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية".

وأشار البيان إلى أن شركة "ريشيتنيوف" لديها منذ سنوات مركز في زيلينوجورسك يستخدم في عمليات التحكم بالمركبات الفضائية ويعمل لصالح "روس كوسموس"، والمحطة الأرضية الجديدة ومجمع "Orion-Ts" بعد انتهاء الاختبارات سيعملان بالتنسيق مع المركز المذكور.

ميدانيا.. قال المتحدث باسم المجموعة القتالية الروسية الغربية سيرجي زيبينسكي، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية، إن المروحيات الروسية من طراز "كيه إيه-52" و"إم آي-28" والطائرات الهجومية التابعة لمجموعة القتال نفذت تسع غارات جوية على القوات الأوكرانية في منطقة كوبيانسك.

وأضاف زيبينسكي: "نفذت أطقم المروحيات الهجومية "كيه إيه-52" و"إم آي-28" والطائرات الهجومية التابعة للمجموعة القتالية تسع غارات جوية على مناطق انتشار القوة البشرية والأسلحة التابعة للواء الميكانيكي الرابع عشر لوحدات الدفاع الإقليمي الأوكرانية بالقرب من مستوطنات سينكوفكا وإيفانوفكا وستيلماخوفكا وبيريستوفوي".

وبحسب المتحدث، فإن طاقم القاذفة "Su-34"، نفذ غارة جوية على موقع الانتشار المؤقت للواء الميكانيكي 43 التابع للجيش الأوكراني بالقرب من قرية بيشانوي.

وصرح بأن مجموعة القتال الغربية قامت بتحييد أكثر من فصيلتين من الجيش الأوكراني في منطقة كوبيانسك، مضيفا: "إجمالي خسائر الجيش الأوكراني بلغت أكثر من فصيلتين ومركبتين وطائرة استطلاع بدون طيار".

