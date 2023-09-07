الولايات المتحدة تشدد على أهمية وحدة الناتو لمواجهة التهديدات المتطورة لأمنهم

الخميس 07/سبتمبر/2023 - 12:29 م

شددت الولايات المتحدة على أهمية وحدة حلف شمال الأطلسي والبقاء في تشاور وثيق مع حلفائها وشركائها بشأن التهديدات المتطورة لأمنهم.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الخميس خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره البولندي زبيجنيو راو لمناقشة الأولويات الثنائية الرئيسية، وبحسب البيان رحب بلينكن بالمساعدة السخية المستمرة التي تقدمها بولندا لأوكرانيا وشعبها، كما أكد التزام الولايات المتحدة الصارم بمواصلة دعم دفاع أوكرانيا ضد الحرب الروسية.