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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي يستنكر تقييد حركة سفيره في النيجر بعد الانقلاب العسكري

انقلاب النيجر
انقلاب النيجر
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أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، استنكارها وإدانتها الشديدة لتعمد تقييد حركة سفير الاتحاد الأوروبي في نيامي، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس النيجري محمد بازوم وعدد من وزراء حكومته.

وفي بيان صادر عن التكتل، أكد إدانة الاتحاد لتقييد حركة وحرية السفير الأوروبي في نيامي، خلال زيارته إلى مقر السفارة الفرنسية هناك، مضيفًا أن السفير الأوروبي في النيجر موجود طبقًا لاتفاقية فيينا الموقع عام 1961.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان الانقلاب العسكري الذي نفذته عناصر الحرس الرئاسي في النيجر ضد الرئيس محمد بازوم، المحتجز لدى سلطات الانقلاب العسكري.

واتخذ الاتحاد عدة إجراءات كان منها تعليق مساعداته للنيجر العسكرية والمالية، وفرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري.

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