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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه المنوفية: اختبار كفاءة بالوعات المطر استعدادًا لموسم الشتاء.. صور

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اختبار مدى كفاءة بالوعات المطر بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة وكذا التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن الاستعداد لموسم الأمطار .

وكلف الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية جميع رؤساء الأفرع بإجراء الاختبارات على جميع الأنفاق والأماكن المنخفضة وتطهير صفايات المطر وخطوط الصرف الصحي ومحطات الرفع على مستوى المحافظة للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة استعدادا لموسم الشتاء.

وأوضح، أنه تم وضع خطة لتطهير شبكات الصرف الصحي وإجراء أعمال الصيانة والتطهير لمحطات الصرف الصحي وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار بمعدات الشركة المختلفة وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة لاستهلاك المواطنين خلال فصل الشتاء .

وأشار رئيس الشركة، إلى أن جميع الأفرع التابعة للشركة قامت بتطهير بيارات محطات الرفع وتسليك وتطهير المطابق الرئيسية وكذلك تغيير بالوعات المطر المتهالكة.

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اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شركة مياه الشرب محافظ المنوفية مياه المنوفية موسم الامطار
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