رومانيا تدخل على خط الأزمة الروسية الأوكرانية بـ "مسيرات الحدود"

بدأت ملامح أزمة جديدة تظهر على السطح، وذلك عقب إعلان رومانيا العثور على حطام طائرات روسية مسيرة داخل رومانيا.

وأعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس تعليقا على سقوط قطع من طائرات روسية مسيرة داخل رومانيا إثر الهجوم الروسي على ميناء إسماعيل الأوكراني، بانه "إذا ثبت أن حطام الطائرة المسيرة التي عثرنا عليها في رومانيا روسية فسيشكل ذلك انتهاكا خطيرا".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس رومانيا أن هجمات جديدة في اوكرانيا المجاورة كانت "قريبة جدا" من حدود بلاده، وأوضح: "حصلت هجمات اليوم وقد أبلغني وزير الدفاع بانها سجلت على بعد 800 متر من حدودنا. و بالتالي كانت قريبة جدا".

ومن جانبه، أكد حلف الناتو على تضامنه القوي مع رومانيا بعد أن قامت بإطلاع الحلف على حادث سقوط أجزاء مما يعقتقد إنها طائرة مسيرة روسية على الأراضي الرومانية.

وقال الحلف في بيان: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب، ونظل على اتصال وثيق مع حليفتنا رومانيا"،

وفي تطور جديد للأزمة، أكد أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، الخميس، على عدم امتلاك الحلف لمؤشرات على شن روسيا لهجمات بشكل متعمد على رومانيا.