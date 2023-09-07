محافظ جنوب سيناء يبحث وضع حلول لسداد مديونات الكهرباء

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والمهندس سامي ابو ورده رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، اجتماعا موسعا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من رؤساء المدن وقيادات قطاع كهرباء جنوب سيناء، وممثلي القطاع السياحي بشرم الشيخ؛ لوضع حلول لسداد مديونات الكهرباء.

قدم اللواء قدم المهندس سامي ابو ورده مجهودات شركة القناة في تنفيذ مشروعات قوميه عديده بجنوب سيناء ،وكذا تدعيمات لكافه الشبكات وخطط الإحلال والتجديد والتوسعات لتوفير الطاقة الكهربائية لكافه المشاريع والمواطنين بالمحافظة.

تلا هذا اللقاء لقاء موسع اخر بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ مع عدد من المستثمرين وممثلي الفنادق لوضع حلول قابله للتنفيذ لمديونات قطاع السياحة بشرم الشيخ خاصه في ظل التسهيلات التي تقدمها الشركة لهذا القطاع الحيوي الهام.

واشاد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بما قدمته الشركة من تيسيرات خاصه من خلال التحديات التي مرت بها البلاد في اونته في الآونة الأخيرة الا انه وجه انذارا شديد اللهجة الى المتقاعسين عن سداد المديونات ،خاصه في ظل التيسيرات التي تقدمها الشركة وفي ظل الانتعاشه السياحية التي تحدث الآن.

وقرر المحافظ انه لن يسمح بإهدار حقوق الدولة ولابد من تحصيل كافه المديونيات واعطى مده لمده اسبوعين لإنجاز هذا الامر وإلا سيتم تطبيق عدد من الاجراءات القاسية على المتقاعسين عن السداد وفقا للقانون، خاصه بعد وقوف المحافظة وكافة قطاعات الدولة بجانبهم خلال الازمات الأخيرة.

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