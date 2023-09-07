ads
الخميس 07 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تسليم عقود عمل وجوائز للمتفوقين من خريجي التدريب المهني بالغربية

وزارة العمل
وزارة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت وزارة العمل في بيان لها ، إن مديرية العمل بمحافظة الغربية وبحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، شهدت فعاليات تسليم  8 عقود عمل لشباب في منشآت القطاع الخاص ، و 8 شهادات تخرج على دورة الحاسب الآلي لذوي الهمم، و 6 ماكينات خياطة للسيدات المعيلات فى إطار التمكين الاقتصادي للمرأة لمساعدتهم على عمل مشروع صغير خاص بهم يوفر لهم مستوى معيشة مناسب، ودخل ثابت لأسرهم ، كما كرم المحافظ 12 فتاة من خريجات برامج التدريب المهنى على مهنة التفصيل والحياكة والتي تستهدف تأهيلهم وتدريبهم على المهن المطلوبة لسوق العمل ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مناسبة لهم ، وكذلك فرص عمل حقيقية ولائقة في القطاع الخاص ، ومساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم ، وتكريم المتميزين في برامج التدريب المهنى بالتنسيق مع كافة الجهات ..

وأوضح أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية في تقريرٍ للوزارة ، ان جرت الفعاليات بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور  22 أسرة من أبناء المحافظة، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهم عقب لقائهم خلال فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي في قرى المرحلة الثانية لحياة كريمة و عمال الشركة المالية وشركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم ، بالتعاون والتنسيق مع مديرية العمل بالغربية ، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، وتلبية مطالبهم وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم ، ودمج ذوي الهمم وتلبية متطلباتهم وتوفير حياة كريمة لهم وتذليل أي عقبات تواجههم ، كما قام المحافظ ومدير المديرية بالاستجابة الفورية لطلب سيدة بتوفير فرصة عمل لها في القطاع الخاص حيث انها المعيل الوحيد للأسرة ..

FB_IMG_1694077153034
FB_IMG_1694077153034
FB_IMG_1694077150679
FB_IMG_1694077150679
FB_IMG_1694077145558
FB_IMG_1694077145558
FB_IMG_1694077147760
FB_IMG_1694077147760
FB_IMG_1694077143504
FB_IMG_1694077143504
FB_IMG_1694077141377
FB_IMG_1694077141377
FB_IMG_1694077137099
FB_IMG_1694077137099
FB_IMG_1694077139226
FB_IMG_1694077139226
FB_IMG_1694077135035
FB_IMG_1694077135035
FB_IMG_1694077132907
FB_IMG_1694077132907
التدريب المهني التمكين الاقتصادي للمراة التفصيل والحياكة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الرئيس عبد الفتاح السيسي حسن شحاته ذوي الهمم وزير العمل وزارة العمل
ads