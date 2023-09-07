فحص 586 ألف نخلة بهدف مكافحة سوسة النخيل الحمراء بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، fأن الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة قامت بفحص 586 ألف و19 نخلة بهدف مكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل.

وأضاف "الداودى" أن عدد النخيل المصاب بالسوسة الحمراء بلغ 242 نخلة، و قامت الإدارة بمعالجة 197 نخلة، واقتلاع 45 نخلة أخري مصابة للقضاء على الإصابة نهائيا، والرش الوقائي لعدد 178 نخلة للقضاء على الأطوار الكاملة للحشرة بهدف الحد من حدوث إصابات جديدة بالنخيل ، فضلا عن فحص 680 نخلة بمنطقة الغابة بالمعني من اجمالى 1165 نخلة حيث بلغ عدد النخيل المصاب 2 نخلة

و قامت الإدارة بمعالجة 2 نخلة، واقتلاع 1 نخلة أخري مصابة للقضاء على الإصابة نهائيا.

من جانبه قال المهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة بقنا، أن الإدارة قامت بفحص 138 الف و627 نخلة بجميع نواحي مدينة قنا نتج عنها الكشف عن إصابة 50 نخلة تم معالجة 25 نخلة واقتلاع 25 نخلة مصابة و الرش الوقائي لعدد 30 نخلة .