الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة وتعلن موعد انتهائها

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس شديدة الحرارة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الخميس، على كل الأنحاء، إثر تعرض البلاد لموجة حارة تنتهى غدا الجمعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ويشهد اليوم الخميس طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مع تكون الأتربة العالقه نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد. ونشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيره للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.