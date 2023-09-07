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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار أعمال تكريك وتطهير مرسى الصيادين "جونة التراكي" بإدكو.. صور

جانب من أعمال التكريك
جانب من أعمال التكريك
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أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تضافر كل الجهود لاستكمال أعمال تطهير وتكريك جونة تراكي مراكب الصيد مرسى الصيادين “جونة التراكي” وذلك استعدادا للتشغيل التجريبي والتجهيز للافتتـاح ودخـول الميناء الخدمـة قريبا.

ويضـم الميناء رصيف لمراكب الصيد الصغيرة غير الشراعية على مساحة 80 ألف متر مربع وبسـعه حـوالى 400 مركب ويبلغ طول الرصيف 390 مترا طوليا صيد بتكلفة تقـدر بـ35 مليون جنيه، حيث جـار العمل بالرصيف  بنسـبه تنفيـذ 90% وذلك للتيسير علـى الصيادين والحفاظ على مراكبهم الصغيرة من التيارات المائية .

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن المشروع يهدف إلى تجنب الخسائر والمشكلات التى يتعرض لها الصيادون بالإضافة لإحكام الرقابة على دخول وخروج المراكب، مؤكدة حرص محافظة البحيرة على تطوير نشاط الصيد لزيادة الثروة السمكية وتنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل للشباب.

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