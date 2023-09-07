محافظ الشرقية يعلن جاهزية 5 مشروعات خدمية وتنموية ببلبيس للافتتاح خلال الاحتفالات بالعيد القومي

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات (الأبنية التعليمية – الإسكان - الكهرباء) بمركز بلبيس بتكلفة 82 مليونا و800 ألف جنيه جاهزين للافتتاح ضمن 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء وتشطيب وحدة الإنقاذ النهرى مرحلة أولى بتكلفة 4 ملايين و800 ألف جنيه، لافتا إلى أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال انشاء مدرسة قرملة / ب رقم 1 “7 فصول” بتكلفة 5 ملايين جنيه ومدرسة غيته تعليم / س (12 فصل) بتكلفة 7 ملايين جنيه ومدرسة الشهيد محمد أحمد مهدي / بها 12 فصل بتكلفة 8 ملايين جنيه ومدرسة الشيخ عيسي/ س (7 فصول) بتكلفة 4 ملايين جنيه ومدرسة بلبيس / ث. س بتكلفة 9 ملايين جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، وفي قطاع الكهرباء تم الانتهاء من موزع البساتين الجديدة بتكلفة 45 مليون جنيه لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائى.