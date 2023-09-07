أوكرانيا: استمرار القتال في محوري باخموت وميليتوبول

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الخميس، استمرار القتال في محوري باخموت وميليتوبول.

من ناحية أخرى، انتقدت روسيا، حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب، قائلة إن قرار إرسال تلك الذخائر "علامة واضحة على اللا إنسانية،" بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا"، الخميس.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن، عبر حسابها على "تيلجرام"، إن الولايات المتحدة "تنقل عمدا أسلحة ذات آثار عشوائية" وإنها تدرك تماما العواقب المحتملة للصحة والسلامة من مثل هذه الذخائر.

وأشارت الإذاعة إلي أن تلك الذخائر يمكن أن تساعد القوات الأوكرانية في تدمير الدبابات الروسية وقد سبق أن قدمتها بريطانيا إلى أوكرانيا.

بينما دافع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الليفتنانت كولونيل جارون جارن، عن استخدام مثل تلك الذخائر، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، قائلا إن الجيش الأمريكي "اشترى وخزن واستخدم ذخائر اليورانيوم المنضب لعدة عقود".