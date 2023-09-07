الرعاية الصحية: التحول الأخضر توجه عالمي لتقليل أثر التغيرات المناخية

قالت الدكتورة نرمين عاشور، مدير مشروع التحول الأخضر بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إنّ التحول الأخضر في مجال الرعاية الصحية، توجه عالمي لتقليل التغيرات المناخية، وخفض التأثير الضار لمنشآت الرعاية الصحية، مشيرة إلى أنّ تلك المنشآت تسهم بنسبة 4.4% أو نحو 5% من الانبعاثات الضارة المؤثرة على المناخ عالميا.

وأضافت «عاشور»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر بدأت التحول التدريجي نحو منشآت صحية مستدامة وصديقة للبيئة تهدف لمواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن تقليل التأثير الضار على المناخ من خلال منشآت الرعاية الصحية، وذلك عن طريق ترشيد استخدام الطاقة والتوجه للبدائل المتجددة مثل الطاقة الشمسية واستخدام الطاقة النظيفة، إلى جانب ترشيد استخدام المياه وزراعة بعض النباتات المقاومة للجفاف علاوة على الاعتماد على التكنولوجيا».

وأكدت أهمية اتباع إجراءات مهمة لتقليل الانبعاثات الضارة على المناخ، مثل استخدام بدائل للزئبق، والابتعاد عن استخدام المحرقة، والتحول إلى الاستخدام الآمن أو الإدارة الآمنة للنفايات من خلال أجهزة الفرم والتعقيم وغيرها من الإجراءات.