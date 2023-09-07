ضبط مخالفات تموينية في كفر البطيخ بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، والمرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات، وبناء على تعليمات اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، تم القيام بحملة مكبرة للمرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات بقرية الرياض مركز كفر البطيخ فى وجود محمد عبد السلام نائب القرى والهيئة المصرية لسلامة الغذاء والأزمات وادارة المتابعة بكفر البطيخ والصحه والتموين والطب البيطري ورخص المحلات والبيئة بمدينة كفر البطيخ.

وتم تحرير محاضر للمخالفين ولازالت الأعمال مستمرة للظهور بالمظهر الجمالى اللائق.

‏وتم القيام بحملة لازالة الاعلانات الغير مرخصة واليفط الغير مرخصة بشارع المحجوب بمدينة كفر البطيخ تحت إشراف روضة منير نائب المدينة وإدارة الاشغالات وادارة المتابعة وإدارة البيئة بمدينة كفر البطيخ ولازال العمل جاريا وذلك للظهور بالمظهر اللائق.

كما تم القيام بحملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة بطريق 17 إسكان بقرية البساتين مركز كفر البطيخ تحت إشراف محمد عبد السلام نائب القرى ورئيس القرية ومسئول القسم الفنى بالقرية ولازال العمل جارى وذلك للظهور بالمظهر اللائق.

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشأن الانضباط الإدارى بالمستشفيات والوحدات الصحية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وبناء على تعليمات اللواء أحمد قاسم أحمد ، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، تم المرور على الوحدة الصحية بالرياض للتأكد من وجود أطقم النوبتجيه والنظافة العامة من الداخل والخارج.