النائب مجدي الوليلي لـ"صالون التنسيقية": تبني ملف المصانع المغلقة يعيد مليارات الجنيهات للدولة

قال النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن الاقتصاد المصري حر، حرية تجارة وحرية صناعة، وبالتالي التسعير مرتبط بالتكلفة.

وأضاف خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، في ضوء ما ناقشته لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، أنه يوجد لدينا مشكلة كبرى في مجال الصناعة، وهى تكلفة الأموال، فتحرير سعر الصرف أدى إلى تآكل جزء كبير من رؤوس أموال المصانع، مما أدى إلى اقتراض المصانع لسد هذه الفجوة، فتكلفة الأموال في البنوك مع زيادة سعر الفائدة التي وصلت لـ 22% تقع على تكلفة المنتج، ولذلك أصبح اليوم ضرورة حتمية النظر من الدولة إلى ملف الصناعة نظرة مختلفة.

وأوضح الوليلي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع خلال الأسبوع الماضي بشكل خاص لمناقشة ملف الصناعة، وأعطى توجيهات بإعفاء بعض المشاريع من الضرائب لمدة 5 سنوات، متابعاً: "إننا عشنا مثل حالة الإعفاء هذه أوائل التسعينات في المدن الصناعية الجديدة لمدة 10 سنوات، ونحتاج إلى هذه المبادرة".

وشدد عضو مجلس النواب، على أن ملف الصناعة يحتاج رعاية خاصة وبصمات واضحة وقرارات قوية وحاسمة، فالصناعة تتدهور وتحتضر، وتوجد ثروات غير عادية في الصناعة.

وتحدث الوليلي، عن ملف المصانع المغلقة التي تصل إلى 13 ألف مصنع، قائلاً: "كل هذه أموال موضوعة في البنية التحتية والمعدات وغيرها، فالملف يحتاج تبني، لأنه يعيد مليارات للدولة من المصانع المغلقة، فنحن ندعو المستثمرين للاستثمار، ونجد لدينا مصانع تعمل بقوة 10% أو 20 %، وأحرى بنا أن تعمل هذه المصانع بطاقة 100%".

واستكمل: تحدثت مع الزملاء في الحوار الوطني أمس بشأن إنشاء صندوق يتبنى المصانع المغلقة ويطرح في البورصة والمستثمرين الأجانب والعرب، مثل طرح مشاريع للاستثمار الأجنبي، بالعكس هذه المشاريع جاهزة، فهذا الملف إعادة حياة .

أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد؛ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والكاتب الصحفي محمد أبو عاصي، المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

